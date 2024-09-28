CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çiftçilerden sabır isteyen açıklamalarına sert tepki gösterdi. Gürer, bu yıl birçok çiftçinin ürünlerini pazara çıkaramadığını ve büyük zarara uğradığını belirterek, tarım politikalarındaki eksiklikleri gündeme taşıdı. "Çiftçi borç batağında, ürünler tarlada kaldı," diyen Gürer, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

"Tarladaki ürün sabretmiyor!"

Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in çiftçilerden sabır istediği açıklamayı eleştirerek, bu yıl temel tarım ürünlerine verilen fiyatların çiftçinin maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. "Buğdaya yüzde 12, arpaya yüzde 3, şeker pancarına yüzde 28 zam yaptınız. TÜİK’e göre ise maliyetler yüzde 41 arttı. Çiftçi nasıl dayanacak?" diye sordu.

Tarlada kalan ürünler: Karpuz, kavun, domates çöpe gitti

Tarımda yaşanan sıkıntıların bu yıl daha da derinleştiğini vurgulayan Gürer, "Karpuz, kavun, domates, biber, patates... Hepsi tarlada çürüdü. Çiftçi yalnız bırakıldı," dedi. Ürünlerin para etmemesi ve pazara ulaşamaması nedeniyle büyük zarar yaşandığını belirten Gürer, "Üretici kazanmadı, tüketici ise aracılar nedeniyle pahalıya mahkûm oldu," diye ekledi.

411 milyar liralık destek verilmeliydi

Gürer, Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre çiftçilere verilmesi gereken 411 milyar liralık desteğin sağlanmadığını hatırlattı. 2024 bütçesinden yalnızca 91 milyar lira ayrıldığını söyleyen Gürer, "Gübreyi mi, yemi mi sübvanse ediyorsunuz?" diye sordu.

"Çiftçinin sabrı kalmadı"

Çiftçilerin borç yükü altında ezildiğini belirten Gürer, "2 milyon 300 bin çiftçinin bankalara 715 milyar lira borcu var. Çiftçiye icra kapıda," dedi. Tarımsal desteklerin yetersiz olduğunu vurgulayan Gürer, "Hükümet çiftçiyi görmezden geliyor. Destekler enflasyon karşısında eridi," diye ekledi.

Bakan Şimşek’in açıklamaları

Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, çiftçilerden sabır isteyerek, enflasyonu düşürüp alım gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtmişti. Tarımsal desteklerin arttığını ve çiftçilere verilen kredi miktarının 27 katına çıktığını ifade eden Şimşek, "Biraz sabırlı olun, kalkınmayı sağlayacağız," demişti. Ömer Fethi Gürer, hükümetin tarım politikalarının çiftçiyi yalnız bıraktığını belirterek, "Sabırla beklemek çözüm değil, acil destek şart!" dedi.