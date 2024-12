Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl dolayısıyla önce şantiyede, ardından ise Fakir Baykurt Salonu’nda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Başkan Yıldız, 2024 yılı boyunca elde edilen başarıları vurgularken, 2025’te de aynı dayanışma ve özveriyle çalışarak Çiğli’yi daha ileriye taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Başkan Yıldız: “Kadının gücüyle Çiğli’yi daha ileriye taşıyoruz”

Samimi bir ortamda gerçekleşen kutlamada, Başkan Yıldız, tüm belediye çalışanlarına yeni yıl dileklerini iletti. Yıldız, kadınların Çiğli’nin geleceğini şekillendirme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, “Kadınlar her alanda daha hızlı çözümler üretiyor, kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bu yüzden kadınlar her zaman benim için daha ön plandadır” dedi.

Güçlü bir irade ile Çiğli’nin geleceği şekillenecek

Başkan Yıldız, Çiğli’ye büyük bir aidiyet duyduğunu ve ilçenin sorunlarını çözmek için sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunu belirtti. Yıldız, “Çiğli’nin geleceğine güçlü bir irade ve birlikte sahip çıkıyoruz. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Yıldız, tüm Çiğlililere sağlık, mutluluk ve refah dileyerek, 2025 yılı için toplumsal huzur ve adalet temennisinde bulundu.

Başkan Okur’dan Başkan Yıldız’a teşekkür

Disk 10 No’lu Şube Başkanı Barış Okur, Başkan Yıldız’a işçilerin yanında olduğu ve sorunlarla ilgilendiği için teşekkür etti. Okur, “Gece kaç olursa olsun, her zaman aradığımızda telefonlarımıza yanıt alıyoruz ve sorunlarımızla ilgileniliyor. Kendisine teşekkür ederim” dedi.