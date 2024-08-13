Çiğli Belediyesi’nde Hizmetlere Erişim Artık Daha Kolay

Çiğli Belediyesi’nin yenilenen çağrı merkezi, 444 3 552 numaralı telefon hattı üzerinden ilçe sakinlerine hızlı ve etkin hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlayan çağrı merkezi, tüm belediye müdürlükleriyle koordineli olarak çalışıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bu merkez, ilçe halkının ihtiyaçlarına yönelik profesyonel iletişim desteği sağlıyor.

Ayda 25 bin çağrı yanıtlanıyor

Çağrı merkezi, iletişim alanında deneyimli personeliyle ayda ortalama 25 bin çağrıya yanıt veriyor. Yol, altyapı, temizlik, moloz, ulaşım, park bakım ve onarımı gibi birçok konuda hizmet sunan çağrı merkezi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletiyor. Başvuru sürecinde vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, talebin yerine getirildiği aşamalar hakkında da detaylı bilgi sunuluyor.

"Talepleri çözümsüz bırakmıyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yenilenen çağrı merkezinin önemine vurgu yaparak, "Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın ulaşılabilirliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medya hesaplarımız, Whatsapp şikayet hattımız ve çağrı merkezimiz ile vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri kayıt altına alıyoruz. Gelen her talep, ilgili müdürlüklere hızla iletilerek işleme alınıyor ve süreç boyunca vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Hiçbir başvuruyu çözümsüz bırakmıyoruz" dedi.