Çiğli Belediyesi'nden Okul Kantinlerinde Sıkı Denetim

Çiğli Belediyesi, yeni eğitim döneminde okul kantinlerini mercek altına aldı. Başkan Yıldız: “Denetimlerimiz aralıksız sürecek, çocuklarımızın sağlığı önceliğimiz.”

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerini mercek altına aldı. Denetimler sırasında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı dikkatle incelenirken, kantin işletmecilerine gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Birçok konu mercek altında

Zabıta ekipleri, kantinlerde hijyenin yanı sıra işyeri açma belgesi, vergi levhası, ürünlerin ambalaj ve tazeliği, sandviçlerin gramajları, fiyat tarifesi ve son kullanma tarihleri gibi pek çok konuyu titizlikle denetliyor. Kantinlerde satılan salam, tavuk, kaşar gibi ürünlerin tazeliğine büyük önem veriliyor ve uyulması gereken kurallar kantin çalışanlarına hatırlatılıyor.

Öğrencilere ‘son kullanma tarihi’ uyarısı

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, öğrencilere de önemli bir bilgilendirme yaptı. Aldıkları kapalı gıdaların son kullanma tarihini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatan ekipler, çocuklarla sohbet ederek sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Öğrenciler, zabıtaların nazik uyarılarını dikkatle dinledi.

Başkan Yıldız: “Denetimler sürecek”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan denetimlerle kantinlerin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yıldız, “Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almaları bizim için en önemli önceliktir. Bu denetimler, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak açısından da büyük önem taşıyor. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde, gerekli önlemler hızla alınmakta ve ilgili işletmeler uyarılmaktadır. Denetimlerimiz, ilçemizdeki tüm okullarda aralıksız devam edecek” dedi.