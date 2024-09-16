Çiğli Belediyesi, 2025-2028 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Hayatın her alanında eşitliğin sağlandığı Çiğli için çalışacağız" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, Akvaryum Kafe Restoran'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, Çiğli'de kadınların sosyo-ekonomik durumu, iş, eğitim, sağlık ve siyasetteki yerleri gibi temel konular ele alındı. Çalıştaya İzmir Barosu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve birçok kadın dayanışma derneği katıldı.

Kadınlara yönelik hizmetler ve projeler tanıtıldı

Çiğli Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmet ve projeleri hakkında STK ve dernek temsilcilerine bilgi verildi. Meslek edindirme kursları, yaratıcı atölyeler, hukuki ve psikolojik destek hizmetleri gibi çeşitli projelerin tanıtımı yapıldı.

Başkan Yıldız, "Kadın-erkek eşitliğinin içselleştirildiği bir Çiğli iddiamız var. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için projeler geliştiriyoruz" dedi. Ayrıca, toplumda kadının yerinin geliştirilmesi için sürekli çalıştıklarını vurguladı.

Narin’in adı yaşatılacak

Başkan Yıldız, "Bir aya yakın süredir Narin kızımızla ilgili gelişmeleri yüreğimiz yanarak takip ediyoruz. Küçük Çiğli Mahallesi’nde yapacağımız parka Narin’in ismini vereceğiz. Bu acı kaybın ardından toplum olarak daha duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.