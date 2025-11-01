İzmir’in Çiğli ilçesinde, Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine dair Bakanlıktan açıklama gelmemesi üzerine, mahalleli yürüyüş düzenledi. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi öncülüğünde yapılan yürüyüşte, halk tesisin kapatılmasını talep etti.

Yürüyüş, bugün saat 12.00’de Çiğli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Parkı’ndan başladı. Katılımcılar, tesisin kapatılması talebini sloganlarla ve pankartlarla dile getirdi.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Emel Diril, yaptığı açıklamada tesisi hatırlatarak, “1992’de 15 yıllık kapasiteyle kurulan tesis, bugün hâlâ faaliyet göstermektedir. Aradan 33 yıl geçti, yetkililer sorumluluğu üzerinden atıyor” dedi.

Diril, Danıştay’ın tesisle ilgili kararına dikkat çekerek, “Mahkeme kararına uymamak suçtur. Bu suçu hep birlikte işliyorlar. Halk, adalet saraylarının varlığından ne fayda görecek?” ifadelerini kullandı.

Sözcü, konuşmasını özelleştirmeler ve temel yaşam hakları üzerinden sürdürdü: barınma, sağlık, beslenme ve eğitim gibi hakların ihlal edildiğini vurguladı. “Siyasi iktidar, emekçiden biriken kaynakları patronlara bıraktı; her alanda aynı emek sömürüsüyle karşı karşıyayız” dedi.