Çiğli Belediyesi, temizlik ve düzenleme çalışmalarına destek amacıyla "Büyük Temizlik Hareketi"ni başlattı. Hareket, Atatürk Mahallesi'nden başlayarak gerçekleştirilmekte. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen çalışmalarda, budama, kosa, sokak temizliği, konteyner yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Ayrıca, Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu alanın çevre düzenlemesi ve çiçeklendirme işlemleri tamamlandı. Bakımı gereken çocuk oyun alanları, fitness alanları ve dinlenme grupları da onarıldı.

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca sürecek olan bu temizlik çalışmalarının bir sonraki durağı 29 Haziran Cumartesi günü Evka 5 Mahallesi olacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da bu çalışmalara bizzat katılarak destek verdi. Süpürge ve faraşı eline alan Başkan Yıldız, ekiplerle birlikte saha incelemeleri yaptı ve vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada, mahallelerde tespit ettikleri temizlik sorunlarını kökten çözmek için planlama yaptıklarını ve hemen sahaya çıktıklarını belirtti. İki ay boyunca sürecek bu destek temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak, mahallelerin temizlik sorunlarını gidermek ve halka temiz, huzurlu ve güvenilir yaşam alanları sunmak için çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, muhtarlarla koordinasyon içinde olacaklarını ve sorunları ertelemeksizin çözeceklerini sözlerine ekledi.