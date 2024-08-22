Çiğli Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik önemli bir sosyal destek kampanyasına imza atıyor. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kampanya kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti, üniversiteye yeni başlayacak gençlere ise valiz ve hijyen seti desteği sağlanacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kimler başvurabilir?

Bu yardımlardan faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci de başlamış durumda. Çiğli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul öğrencileri, eğitim belgeleriyle; İzmir dışındaki şehirlerde lisans veya ön lisans programına hak kazanan gençler ise üniversite kayıt belgeleriyle başvuru yapabilecek. İlk ve ortaokul öğrencileri için son başvuru tarihi 27 Eylül, üniversite öğrencileri için ise 11 Ekim olarak belirlendi. Başvurular, Çiğli Belediyesi Halk Masası ve belediyenin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruları uygun bulunan öğrencilere ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edilecek.

Her yaş grubu için özel malzeme listesi

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtılacak çantaların içerisinde yaş gruplarına uygun kırtasiye malzemeleri yer alacak. Üniversite öğrencilerine sunulacak valizlerde ise nevresim seti, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri bulunacak.

Başkan Yıldız'dan eğitime tam destek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların ve gençlerin eğitimine verdikleri önemi vurgulayarak, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe mutlu, huzurlu ve donanımlı hazırlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteği sunacağız. Üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek gençlerimizin valizlerini de biz hazırlayacağız. Çiğlili çocuklarımızın potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. Eğitime dair hiçbir eksiklik hissetmemeleri adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çiğli’de eğitim destekleri sürüyor

Çiğli Belediyesi'nin bu önemli yardımları, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler ve aileleri için büyük bir destek anlamı taşıyor. Bu desteklerle öğrenciler, eğitim hayatlarına daha güvenli ve donanımlı bir şekilde başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına dair detaylar merakla bekleniyor. Başvuru süresi dolmadan hemen başvurun!