Çin Seddi, dünyanın en uzun savunma yapılarından biridir ve yaygın bir yanılgı, Çinlilerin bu devasa duvarı, Türklerden korktukları için inşa ettikleri yönündedir. Oysa Seddi'nin asıl amacı, tarımsal üretimi korumak ve düzenli yağmacı grupları engellemekti.

Çin Seddi, sadece büyük ordulara karşı değil, özellikle hızlı hareket eden küçük atlı yağmacı gruplara karşı savunma amacıyla inşa edilmiştir. Bu tür gruplar, her yıl düzenli olarak Çin’in kuzeyinde bulunan tarım köylerine saldırarak üretimi tehdit etmekteydi. Göçebeler, yerleşik toplumları işgal etmekten ziyade yağma amacıyla hareket etmekte ve Çin Seddi bu tür saldırılara karşı önemli bir bariyer oluşturmuştur.

Bu duvar, her 50-60 yılda bir karizmatik liderler etrafında toplanan büyük göçebe ordularını değil, küçük çaplı yağmacıları durdurmayı amaçlıyordu. Hiçbir ordu, 10 bin kilometrelik bir sınırı sürekli olarak kontrol edemezdi; bu sebeple Seddi, tarımsal üretim ve köyleri koruma amacıyla, Çin'in kuzeyinde daha sık yağma yapan bu küçük grupların hareketini yavaşlatmak ve engellemek için inşa edilmişti.

Çin, tarih boyunca birçok göçebe saldırısına maruz kalmış olsa da, tam anlamıyla işgal edilebilmiş nadir dönemler yaşamıştır. Moğol ve Mançu istilaları dışında Çin’in büyük kısmı işgal edilememiştir. Bu noktada, tarımsal üretimi koruma stratejileri arasında Çin Seddi önemli bir rol oynamıştır.