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Bu tür yenilikçi politikalar, şirketlerin çalışan memnuniyetini ve genel iş sağlığını nasıl etkilediğini gösteriyor. Çalışanların ruhsal sağlığına verilen önemin iş yerindeki performansa olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Mutsuzluk izni, çalışanların daha iyi bir psikolojik destek almasını sağlayarak iş yerindeki genel atmosferi iyileştirmeyi hedefliyor.

Bu uygulama, işyerinde mental sağlık sorunlarına karşı duyarlılığı artırmayı ve çalışanların iş verimliliğini korumayı amaçlıyor.

İBB: "Metrobüs kazasında hayati tehlikesi olan yolcumuz yok"

İBB: "Metrobüs kazasında hayati tehlikesi olan yolcumuz yok"

Çin ’deki bir firma, çalışanlarının ruhsal sağlıklarını desteklemek amacıyla ilginç bir uygulamaya imza attı. Mutsuz olduklarında 10 gün izin alabilme hakkı sunuyor.

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