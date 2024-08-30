Mutsuzluk izin hakkı
Çin’deki bir firma, çalışanlarının ruhsal sağlıklarını desteklemek amacıyla ilginç bir uygulamaya imza attı. Mutsuz olduklarında 10 gün izin alabilme hakkı sunuyor.
Yenilikçi yaklaşımlar
Bu uygulama, işyerinde mental sağlık sorunlarına karşı duyarlılığı artırmayı ve çalışanların iş verimliliğini korumayı amaçlıyor.
Psikolojik destek ve iş verimliliği
Mutsuzluk izni, çalışanların daha iyi bir psikolojik destek almasını sağlayarak iş yerindeki genel atmosferi iyileştirmeyi hedefliyor.
Şirket politikaları ve etkiler
Bu tür yenilikçi politikalar, şirketlerin çalışan memnuniyetini ve genel iş sağlığını nasıl etkilediğini gösteriyor. Çalışanların ruhsal sağlığına verilen önemin iş yerindeki performansa olumlu yansıyacağı öngörülüyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz