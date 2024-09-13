Aydın'ın Çine ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Evciler Mahallesi, Olukbaşı mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, G.S., Ö.K. ve B.D. isimli şüphelilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.