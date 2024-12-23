Ciner Yayın Holding bünyesindeki Park Grubu hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran Can Grubu'na devredildi. Bu devrin ardından Turgay Ciner, medya sektöründen çekilme kararı aldı.

Ciner Holding, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Habertürk ve SHOW TV'nin sahibi konumundaydı. Yapılan devir işlemiyle birlikte medya sektöründeki önemli oyunculardan biri olan Turgay Ciner, bu alandaki faaliyetlerini sonlandırarak sektöre veda etti.

Park Grubu'ndan yapılan açıklama:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."