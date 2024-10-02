Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Çinikent Özel Eğitim Okulu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında 1 Ekim - 5 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, bireylerin sosyal, kişisel ve fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik atölyelerle zenginleştirildi. Sosyal Etkileşim Atölyesi, Özbakım Becerileri Atölyesi, Kişisel Farkındalık Atölyesi, Drama Atölyesi, Güvenli Teknoloji Kullanımı ve Sağlıklı Beslenme Atölyeleri gibi birçok etkinlik, katılımcılara farklı alanlarda beceriler kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, yoga ve nefes egzersizleri ile oryantring etkinlikleri de programın bir parçası.

Projenin açılışına yoğun katılım

Çinikent Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Şaybak, projede görev alan uzman eğitimciler ve veliler katıldı. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Rehber Öğretmen Halime Hilal Taşkın, özel eğitim ihtiyacı duyan bireylerin hayatlarına dokunmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen projeyle ilgili bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu tür projelerin özel eğitim alanında farkındalık yaratarak topluma önemli katkılar sunduğunu belirtti. Başyiğit, projeye destek veren kurumlara ve eğitimcilere teşekkür ederek, bu tarz çalışmaların devamının gelmesini temenni etti.

Projeyle birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artması ve topluma katılımlarının güçlenmesi hedefleniyor. Atölye ve etkinlikler, katılımcıların sosyal etkileşim becerilerinden öz bakım becerilerine kadar geniş bir yelpazede gelişim sağlamalarına yardımcı olacak.

Projede yer alan atölyeler ve etkinlikler:

Sosyal Etkileşim Atölyesi

Özbakım Becerileri Atölyesi

Kişisel Farkındalık Atölyesi

Oryantring Etkinliği

Drama Atölyesi

Güvenli Teknoloji Kullanımı Atölyesi

Sağlıklı Beslenme Atölyesi

Kültürel Hobi Atölyesi

Yoga ve Nefes Egzersizleri

Bu etkinliklerle, özel eğitim alanındaki bireylerin hem kendilerine olan güvenleri artacak hem de toplum içinde daha aktif bir şekilde yer almaları sağlanacak.