İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etti.



Birlik üyeleri, 5 Temmuz 2009'da meydana gelen Urumçi olaylarının 15. yılı nedeniyle Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binası yakınlarında bir araya geldi.

Ellerinde döviz ve pankartlarla toplanan gruptakiler, Çin aleyhine sloganlar attı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, burada yaptığı açıklamada, Çinlilerin Urumçi'de bir oyuncak fabrikasında zorla çalıştırılan Uygur işçilere saldırısı sonucu onlarca Uygur gencin linç edilip öldürüldüğünü, yüzlercesinin de yaralandığını söyledi.

Oğuzhan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanların sistematik baskı, zulüm ve soykırım politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Filistin'de 7 Ekim sonrası yaşanan vahşet karşısında insan hakları mekanizmasının işlevsiz kalması ve soykırımın bir dakika bile durdurulamaması açık bir örnektir. Uluslararası toplum, dünyanın dört bir yanındaki tüm soykırımlara seyirci kalmakta, sadece şehitlerin sayısını raporlama ve kınamalar ile yetinmektedir." dedi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Filistin'de yaşanan olayların uluslararası sistemin çifte standartlarını ve adaletsizliğini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Oğuzhan, güçlü devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden uluslararası kurumların soykırım gibi ağır suçlara karşı etkisiz kaldığını dile getirdi.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Vakfı (İFAM) Kurucu Başkanı İhsan Şenocak ise herkesin bir tarafının Gazze, diğer tarafının Sincan Uygur Özerk Bölgesi olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan’daki acıların ve feryatların sesinin pek ulaşamadığını belirten Şenocak, "Ey Doğu Türkistan, senin için buradayız. Yarın o gün gelecek Allah’ın inayetiyle, ezanların susturulduğu kardeşlerimizin şehit düştüğü o yerlerde olacak, o yerlerde yeniden Ezanı Muhammedi okuyacağız." diye konuştu.

