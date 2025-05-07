1 Ekim 1976'da Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Ümit Karan, Türk futbolunun son 20 yılındaki en dikkat çeken isimlerinden biridir. Hem Süper Lig'deki performansı hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleci kimliğiyle hatırlanan Karan, aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif yöneticilik, televizyonculuk ve işletmecilik gibi farklı alanlarda da kendine yer buldu.

Ümit Karan'ın futbolculuk yolculuğu, Berlin kulüplerinden Hertha Zehlendorf'da başladı. Buradaki performansı, onu kısa sürede Türkiyemspor Berlin'e taşıdı. Türkiye macerası ise Gençlerbirliği ile başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray dönemi ve zirve yılları

2001 yılında Galatasaray'a transfer olan Karan, takımın hücum gücüne önemli katkılar sağladı. 2004-2005 sezonunda teknik direktör Gheorghe Hagi ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Bundesliga ekipleri Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld'in ilgisini çekti. Ancak bu transferler gerçekleşmedi ve Ankaraspor'a kiralandı.

2005-2006 sezonunda Galatasaray'a geri dönen golcü oyuncu, attığı 18 golle gol krallığına aday gösterildi, fakat yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle sezonu erken kapattı.

2006-2007 sezonunda sahalara güçlü bir dönüş yapan Karan, Süper Lig'deki 100. golünü 18 Eylül 2006'da Beşiktaş'a karşı attı. Aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaptanı olarak 3 maça çıktı ve Liverpool'a karşı deplasmanda iki gol atarak büyük alkış aldı.

Eskişehirspor ve sportif direktörlük

2009-2010 sezonunun başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer olan Ümit Karan, burada aktif futbolculuk kariyerine devam etti. 2011-2012 sezonuyla birlikte Eskişehirspor'da sportif direktör olarak görev aldı. Bu görevle sahadan yönetime geçiş yaptı.

Şike Soruşturması ve cezaevi süreci

Ümit Karan, Türk futbolunun en çalkantılı dönemlerinden biri olan 3 Temmuz 2011 Şike Soruşturması'nda adı geçen isimler arasındaydı. "Şike yapmak" ve "teşvik primi vermek" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanarak yaklaşık 5 ay Metris Cezaevi'nde tutuklu kaldı.

Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklik sonrasında tahliye edilen Karan, serbest bırakıldıktan sonra uzun süre futboldan uzak kaldı.

Özel Hayatı ve televizyon kariyeri

2005 yılından bu yana Zeynep Karan ile evli olan Ümit Karan'ın Ümit Can isminde bir oğlu vardır. Futboldan uzaklaştıktan sonra işletmeciliğe yönelen Karan, İstanbul'da çeşitli restoran ve eğlence mekanlarının işletmesini üstlendi.

2013 yılında Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmadaki performansı ve liderlik özellikleriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.