Sid Meier's Civilization serisinin yeni oyunu Civilization VII için ilk detaylar ve oynanış videosu, strateji oyunları hayranlarını heyecanlandıracak şekilde çok yakında geliyor. Haziran ayında duyurulan oyun hakkında yeni bilgiler ve oynanış videosunun Ağustos ayında paylaşılacağı duyurulmuştu. Bu bekleyiş, 20 Ağustos'ta sona eriyor.

Takip etmeniz gereken önemli tarihler

20 Ağustos 2024: Civilization VII için oynanış videosu ve ilk detaylar, Türkiye saati ile 21:00'de düzenlenecek Gamescom açılış gecesinde yayınlanacak.

Civilization VII için oynanış videosu ve ilk detaylar, Türkiye saati ile 21:00'de düzenlenecek Gamescom açılış gecesinde yayınlanacak. 21-25 Ağustos 2024: Gamescom etkinliği boyunca, ziyaretçiler Salon 6'da yer alan resmi Civilization VII standını ziyaret edebilecekler.

Gamescom etkinliği boyunca, ziyaretçiler Salon 6'da yer alan resmi Civilization VII standını ziyaret edebilecekler. 31 Ağustos 2024: Firma, Seattle'da düzenlenecek olan Pax etkinliğine de katılacak ve burada oyunla ilgili daha fazla bilgi paylaşılabilir.

Geliştirici şirket Firaxis'ten gelen açıklama şu şekilde:

"Merhaba Civ Hayranları!

Sid Meier's Civilization VII'yi Haziran ayında duyurduğumuzdan beri, Firaxis Games ekibi olarak Civ topluluğunda paylaşılan heyecan ve tutkuyu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ağustos ayında oynanışa dair ilk bakışınızı vereceğimizi söz vermiştik ve şimdi neler bekleyebileceğinize dair bazı ayrıntılar sunmak istiyoruz.

Civilization, imparatorluğunuzu zamanla parça parça inşa ederken insanlık tarihinin genişliğini ve derinliğini kapsayan bir oyundur. Birçoğunuzun detaylara inmeyi sevdiğini biliyoruz ve biz de seviyoruz - bu yüzden bu ayın sonundaki oynanış tanıtımı için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.

Öncelikle, 20 Ağustos 2024 tarihini takvimlerinize işaretleyin! Geoff Keighley ile birlikte Gamescom Açılış Gecesi Canlı yayınında Civilization VII oynanış fragmanımızın prömiyerini yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Civilization VII'nin hareket halinde ilk kez görüldüğü an olacak ve kaçırmak istemeyeceksiniz. Açılış Gecesi Canlı yayınını izlemek için 11:00 AM PT / 8:00 PM CEST'te Twitch.tv/gamescom adresine bağlanmayı unutmayın.

Açılış Gecesi Canlı yayınından sonra, 1:30 PM PT / 10:30 PM CEST'te Twitch.tv/FiraxisGames adresine gidin ve resmi Civilization VII Oynanış Gösterimimizi izleyin! 20 dakikadan fazla bir süre boyunca, geliştirme ekibinden bu efsanevi serinin yeni bölümü hakkında özel içgörüler paylaşacağız, oyunun vizyonunu ve yenilikçi özelliklerini anlatacağız. Civilization VII hakkında her şeyin yer aldığı tek durak noktanız olacak, bu yüzden bunu canlı olarak izlemek isteyeceksiniz!

Ama bu sadece başlangıç! 21-25 Ağustos tarihleri arasında Gamescom'a katılanlar, Hall 6'da yer alan Civilization VII standını mutlaka ziyaret etmeliler.

Son olarak, Seattle'daki PAX West'e de gidiyoruz ve orada sizi görmeyi umuyoruz! 31 Ağustos'ta, Kinda Funny Games'ten Greg Miller'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan geliştirici panelimizde Civilization VII'nin oluşturulması sürecinden yeni içgörüler ve perde arkası anekdotlar paylaşacağız. Kişisel olarak katılanlar için Summit Building'in 5. katındaki Main Theater'da olacağız. Evdeki izleyiciler ise 11:00 AM PT'de Twitch.tv/PAX adresinden canlı olarak izleyebilirler. Zümrüt Şehir'de görüşmek üzere!

Ağustos, yolculuğumuzun sadece ilk adımı. Dünyanın en iyi hayranları olduğunuz için teşekkür ederiz. Civilization VII'yi size göstermeyi ve birlikte bir tur daha atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

--The Firaxis Geliştirme Ekibi’’

Bu etkinliklerde oyun hakkında daha fazla bilgi edinecek, yeni özellikler, oynanış mekanikleri ve grafik geliştirmeleri gibi konularda bilgi sahibi olabileceksiniz. Strateji türünün en başarılı örneklerinden biri olan Civilization serisinin bu yeni oyunu, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Gamescom ve Pax etkinlikleri, Civilization VII hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor.