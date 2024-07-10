İzmir'in Hoş Vakit Merkezi Ege Perla, Tepe Emlak Yatırım yönetiminde, çocukları müzikal hayal güçlerini keşfetmeye davet ediyor. 13 Temmuz’da düzenlenecek "Kendi Şarkımı Besteliyorum" temalı atölye, çocukların kendi şarkılarını besteleme fırsatı sunuyor. Etkinlikte, 20 minik katılımcı sınırı ile yapay zeka destekli bir beste deneyimi yaşanacak.

Minikler hem eğlenecek hem öğrenecek

Bu unutulmaz atölyede, minikler hem eğlenip hem de yaratıcılıklarını geliştirecekler. Katılım ve daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin ya da sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli anlarınızı Ege Perla ile taçlandırın!