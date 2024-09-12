Çocuk ihmal ve istismarı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, çocukların duygusal ve fiziksel olarak istismara uğramalarının, yaşamları boyunca unutulmayacak travmalar yarattığını ifade ediyor. Psikolojik Danışman Dr. Bülent Tansel, çocuk cinsel istismarının en yaygın ve en ciddi boyut olduğunu belirterek aileleri ve toplumu bilinçlenmeye davet etti.

Çocuk icnsel istismarı

Dr. Bülent Tansel, çocukların özellikle duygusal olarak istismar edilmesinin yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekti. Ancak, çocuk cinsel istismarının yaşam boyunca derin travmatik etkiler bıraktığını belirterek, bu tür olaylara karşı toplumun daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Tansel, “Bu olaylar çocuklar üzerinde kalıcı izler bırakır, ancak doğru psikolojik müdahalelerle etkiler azaltılabilir” dedi.

"Çocuklar, istismarın ne olduğunu bilemez"

Çocukların, henüz ergenliğe ulaşmadan cinselliğin ne olduğuna dair bir fikirlerinin olmadığını ifade eden Tansel, "Kendilerine yapılan eylemlerin istismar olduğunu anlayamazlar, ancak kötü bir şey olduğunu hissederler. Çocukların hisleri yetişkinler kadar kuvvetlidir, bu nedenle çocuklar istismarcının kötü niyetini hissedebilirler" dedi. İstismarcılar, çocukların güvenini kazanmak için oyunlar ve ödüller kullanarak çocukları manipüle ederler.

Çocuklar en yakınlarından istismara uğruyor

Yapılan araştırmalara göre, çocuklar en çok yakın çevrelerindeki kişiler tarafından istismara uğruyor. Amca, dayı gibi yakın akrabalar tarafından gerçekleştirilen fiziksel temasların, çocukların zihninde karmaşık duygulara yol açabileceğini belirten Tansel, "Çocuklar, kötü bir şeyler hissetseler bile bu durumu anlayamazlar. Ailelerin, bu tür davranışlar karşısında çocuklarının hislerini göz ardı etmemeleri gerekir" diye konuştu.

Çocukların cinsellikle ilgili soruları doğru yanıtlanmalı

Tansel, çocukların cinsellik hakkında sorular sormasının doğal olduğunu belirterek, ebeveynlerin bu soruları doğru ve sakin bir şekilde yanıtlaması gerektiğini vurguladı. "Aileler, çocukların sorularını ayıp veya günah kavramlarıyla susturmak yerine, onlarla açık bir şekilde konuşmalıdır. Bu, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar" dedi.

Çözüm: Bataklığı kurutmak

Çocuk cinsel istismarıyla mücadelede en önemli adımın, sorunları görmezden gelmek yerine bilinçli bir toplum oluşturmak olduğunu belirten Tansel, çocukların "iyi dokunuş" ve "kötü dokunuş" kavramlarını öğrenmesinin önemine dikkat çekti. "Asıl mücadele, sivrisineklerle uğraşmak değil, bataklığı kurutmaktır. Bu konuda uzun soluklu eğitim programları ve yapılandırılmış rehberlik oturumları düzenlenmelidir" dedi.