Tarih: 14 Ağustos 2024, Çarşamba

Saat: 21:00

Mekan: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

BKM Tiyatro’nun sevilen gösterisi Çok Güzel Hareketler 2, 14 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı Konak'ta yer alan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

BKM Mutfak'ın yetenekli ekibi İzmir'de

Yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçen Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, beş sezondur BKM Tiyatro’da kapalı gişe oynayarak büyük bir başarı elde etti. Altıncı sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam eden ekip, şimdi Konak’ta sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.