Comburt Ovası’nda yaşayan köylüler, su kaynaklarının tükenmesi nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Küçükler Barajı’ndaki su seviyesinin kritik seviyenin altına düşmesi, bölgedeki tarımsal üretimi tehdit ediyor.

Küçükler Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeyde

Comburt Ovası'ndaki 5 köye hizmet veren Küçükler Barajı, su seviyesinin kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya. Tarımsal sulamanın büyük ölçüde baraja bağlı olduğu bölgede, suyun yetersizliği üreticileri mağdur etmekte.

Mahkeme kararlarına rağmen su sorunu devam ediyor

Çevre köylerdeki üreticiler, su kullanımının köy sulamasına ve içme suyuna göre yüzde 51-49 oranında bölüştürülmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak, köy sulaması için ayrılan suyun, belediyelere verilmesi iddiaları ortaya atıldı. Bu durumun, hem yasa ihlali hem de tarımsal üretimin engellenmesi anlamına geldiği vurgulanıyor.

Belediye ve icra dairesinin tutumu tartışmalı

Üreticilerin iddialarına göre, mahkeme kararı gereğince Küçükler Barajı'na verilmesi gereken su, belediyelere aktarılıyor. Bu suyun bedava olarak sağlanması, belediyelere gelir sağlarken köylülerin tarımsal üretim yapmalarını zorlaştırıyor. Banaz İcra Dairesi'nin görevini yapmadığını belirten köylüler, mahkeme kararının uygulanmasını ve suyun adil bir şekilde dağıtılmasını talep ediyor.

Çözüm için ne yapılmalı?

Su sıkıntısının çözülmesi için ilgili kurumların ve belediyelerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiği belirtiliyor. Tarımsal üretimin devamlılığı için su kaynaklarının adil bir şekilde kullanılması, köylülerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınması önem arz ediyor.