Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şadan Doğan, İÇDAŞ yöneticileri ile bir araya gelerek, üniversite ve sanayi işbirliğini güçlendirecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İÇDAŞ toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada, Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkıkalan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdal Aydın ve Doç. Dr. Didem Saygın, İÇDAŞ yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’nde yapılacak çalışmalar ve üniversite-sanayi işbirliğini artıracak projeler değerlendirildi.

Yeni projeler değerlendirildi

Toplantıda, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’nde yapılacak yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, üniversite olarak İÇDAŞ ile işbirliklerini güçlendirmek istediklerini ve öğrencilerin sanayi ile daha fazla entegre olabileceği projelere odaklandıklarını belirtti. Biga TSO Başkanı Şadan Doğan ise, yerel sanayinin üniversite ile daha yakın çalışmasının önemine vurgu yaparak, bu tür işbirliklerinin bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

İÇDAŞ yöneticilerinden destek

İÇDAŞ yöneticileri, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinerek, bu tür toplantıların ve projelerin, sektöre kalifiye eleman kazandırmak ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek adına önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi’nde yapılacak çalışmaların her iki kurum için de stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdiler.

Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Katılımcılar, ilerleyen dönemlerde daha fazla ortak projeye imza atmayı hedeflediklerini ve bu işbirliğinin hem üniversite hem de bölge ekonomisi için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.