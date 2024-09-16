Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki O.Ö. hava almak için çıktığı balkonun kenarında dengesini kaybederek sert zemine düştü. Olay, Sülüklüevler 16. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak genci Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Durumu kritik olan gencin tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.