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Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yaralı Levent K, arkadaşı tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Çepni Mahallesi Muhtarlığı karşısında çay ocağı işleten Satılmış N. ile Levent K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Satılmış N, iş yerinde bulunan bıçakla Levent K'yi göğsünden bıçakladı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan bıçak lı kavga da ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

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