Bunlar da ilginizi çekebilir

Yılmaz, daha sonra ambulans helikopterle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Helikopterin uygun bir yere inmesinin ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz'ın arazide düştüğü için yaralandığı anlaşıldı.

Yılmaz, yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde engebeli arazide yaralı olarak bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yakınları, çevrede yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İlçeye bağlı İmat köyünde yaşayan ve dün mantar toplamak için ormanlık alana giden Arife Yılmaz (72), akşam eve dönmedi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde mantar toplamak için gittiği engebeli arazide düşerek yaralanan kadın, ambuns helikopterle bulunduğu yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye ile İran arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği çeşitli kategorilerde devam ediyor

Türkiye ile İran arasında yükseköğretim alanındaki işbirliği çeşitli kategorilerde devam ediyor

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.