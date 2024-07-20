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Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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