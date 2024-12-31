Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle futbol dünyasında yeni spekülasyonların merkezinde yer alıyor.

Ayrılık sinyali mi?

2023’ün Ocak ayında büyük umutlarla Al Nassr’a transfer olan 39 yaşındaki yıldız oyuncu, Suudi Arabistan’daki kariyerinde henüz bir şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Mirror’ın haberine göre, Portekizli futbolcunun henüz kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başlamamış olması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Ronaldo’nun “Gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz” açıklaması da bu söylentileri destekliyor.

Kariyerine nerede devam edecek?

Ancak Marca gazetesi, Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki kariyerini sürdürmeye ve Al Nassr’a kupa kazandırmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Avrupa’ya dönüş zor görülüyor

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra Avrupa’dan cazip teklifler alamayan Ronaldo’nun, Al Nassr’dan ayrılması durumunda Avrupa’ya dönüş ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Mourinho iddiaları

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo’nun adı bir dönem Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu iddiaları “gülünç” bularak net bir şekilde yalanladı.