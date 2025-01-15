Amazon Prime Video'da yayınlanan Culpa Tuya, izleyicilerden olumlu geri dönüşler alırken, serinin üçüncü filmi olan Culpa Nuestra hakkında merak edilenler artmaya devam ediyor. Serinin önceki iki filmi arasında 1,5 yıl gibi bir süre bulunurken, Culpa Nuestra'nın da 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.

Serinin başarısı

Culpa Mia (2023) ve Culpa Tuya (2024), birbirini takip eden yıllarda yayınlanarak büyük bir ilgi gördü. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film serisi, izleyicilerini bir kez daha Culpa Nuestra ile ekran başına çekmeyi hedefliyor.

Şu an için Culpa Nuestra’nın kesin bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak, serinin 3 kitaptan oluştuğu ve üçüncü filminin 2025 yılı itibarıyla izleyici ile buluşması beklendiği tahmin ediliyor.