BAŞKAN YETİŞKİN CUMA PAZARI’NDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Fatih Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek hem vatandaşlarla hem de esnafla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana sergilediği halk odaklı yönetim anlayışıyla takdir toplayan Başkan Yetişkin, bu ziyaretiyle de katılımcı belediyecilik anlayışını sürdürdü.

Pazar esnafıyla birebir görüşmeler yapan Yetişkin, esnafın beklentilerini ve karşılaştıkları sorunları yerinde dinledi. Esnafla kurduğu sıcak diyalog, memnuniyetle karşılandı. Pazar alanındaki ziyaret sırasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Yetişkin’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden çok sayıda kişi, belediyenin son dönemde hayata geçirdiği projelerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

VATANDAŞLAR EKONOMİ SORUNLARINI BAŞKAN YETİŞKİNLE PAYLAŞTI

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Yetişkin, hemşehrilerinin taleplerini ve önerilerini dikkatle dinleyerek not aldı. Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle alım gücünün düştüğünü ifade eden ilçe sakinleri, “Yüksek sebze ve meyve fiyatları nedeniyle incirin memleketinde incirin sezonunda çocuklarımıza incir yediremiyoruz” ifadelerini kullandı. Talepleri dikkatlice dinleyen Başkan Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etti. Başkan Yetişkin ayrıca, hemşehrilerinin yaşamını daha konforlu hale getirmek için hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

AŞURE HAYRINA KATILDI VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNDU

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Meyve ve Sebzeciler, Çiçekçiler ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen aşure hayrına da katıldı. Oda Başkanı Yusuf Demirtaş ile birlikte kazanların başına geçen Yetişkin, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.