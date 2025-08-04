CHP’li Bülbül’den Germencik’te JES isyanına destek

CHP’li Bülbül Germencik’te köylülerin JES isyanına destek verdi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Germencik’te planlanan 3 yeni jeotermal enerji santrali için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak bölge halkına destek verdi. CHP’li Bülbül, JES’e karşı çıkarak, “Birinci sınıf tarım topraklarımız ne JES’e feda edilemez. Germencik’te JES istemiyoruz” paylaşımını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Germencik’e 3 yeni JES yapılması için düzenlenen ÇED toplantısına katıldı. Germencikli yurttaşların “JES’e hayır”, “Germencik’te JES istemiyoruz” , “Birinci sınıf tarım toprağı ne JES’e ne GES’e feda edilemez” , “Bırakın Aydın’ın dağ ovasından bal aksın” yazılı dövizler taşıdığı toplantıda, vatandaşın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ve söz konusu projenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

“Bereketli topraklarda JES istemiyoruz”

CHP’li Bülbül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımız, Anayasa’ya ve doğaya aykırı bu projelerin derhal durdurulmasını istiyor. İncirimizin, zeytinimizin, tarımsal mirasımızın yetiştiği bu bereketli topraklarda bir JES daha istemiyoruz. Bu mücadele, sadece Aydın’ın değil; Türkiye’nin geleceği içindir. Mücadelemiz sürecek. Germencik’te JES’e hayır” ifadelerini kullandı.

Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Şimşek, Aydın Barosu Çevre Komisyonu Üyesi Av. Akın Yakan, Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Çetintürk de toplantıya katılarak projeye karşı çıktı.