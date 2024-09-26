Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Erdoğan’ın programında ABD Başkanı Joe Biden'ın akşam yemeğine katılacağı belirtilmişti. NTV ABD muhabiri Hüseyin Günay, dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Biden’ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçtiğini, Türkevi’nden çıkıp havalimanına gelerek Türkiye’ye döneceğini yazmıştı.

Biden’ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini, bir taraftan desteklediğini söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak BM 79. Genel Kurulu için gittiği ABD’de Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a röportaj verdi.

Erdoğan, “Maalesef birçok Batılı ülke İsrail karşısında sessiz kalmaya devam ediyor ve İsrail'e karşı bir tutum geliştirmediler. NATO müttefikleri arasında da maalesef İsrail'in yanında duran ülkeler var. Şu an ABD'deyiz ve ABD'de bu ülkelerden biri” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir taraftan İsrail'i eleştirdiğini ancak diğer taraftan farklı şekillerde destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağladığını, destek olmak için Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini anımsattı.