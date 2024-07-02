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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in) Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir"
#Aa
02.07.2024 - 20:20
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