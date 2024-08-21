Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos 2024 tarihinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin anılması amacıyla Ahlat ve Malazgirt'te çeşitli etkinliklere katılacağını belirtti. Altun, ayrıca Kabine toplantısının 25 Ağustos Pazar günü Ahlat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Toplantıda, hükümetin çeşitli politikaları ve projeleri üzerine değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.
Editör: Sedef Didem Ezme