Erdoğan: Mahmud Abbas'a davet yaptık, olumlu yanıt alamadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği baba ocağı Rize'de AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Toplantıda, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmud Abbas'ın daveti

Erdoğan, Mahmud Abbas'ın davet edilmesine rağmen olumlu yanıt alamadıklarını belirtti. “Mahmud Abbas'ı biz davet ettik. Ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz” dedi.

Ekonomik başarılar ve savunma sanayisindeki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının 1 trilyon 411 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde önemli adımlar atıldığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin ihracatının 36 milyon dolardan 250 milyar dolara çıktığını belirtti. Savunma sanayisindeki ilerlemelere de dikkat çekti. “Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi, nereye geldik? Bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki İsrail, Filistin'e bu akara makarayı yapamasın” şeklinde konuştu.

Parti içindeki eleştiriler ve yerel yönetim vurgusu

Erdoğan, parti içindeki bazı eleştiriler ve yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Eğer biz bugün İsrail’e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek, çıktı bir tanesi affedersin terbiyesizin teki ‘Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı.’ Kim bu?” şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Rize’deki belediyelerin performansına dikkat çekerek, doğal gaz sıkıntılarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kucaklayıcılık ve partinin vizyonu

Erdoğan, partililere “Kucaklayıcı olalım, kaybeden olmayalım” çağrısında bulundu ve yerel yönetimlerin daha iyi çalışması gerektiğini vurguladı. Rize'nin daha iyi bir konumda olması için tüm köy ve mahallelerdeki teşkilatların aktif rol oynamalarını istedi.