Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. İki lider, savunma sanayii ve ekonomik işbirliği başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri derinleştirme kararlılığını vurguladı.

İkili ilişkilerde güçlenme vurgusu

Görüşme, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii, ekonomi ve diğer stratejik alanlarda işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Karşılıklı adımların atılacağını ifade eden Erdoğan, bu alanlarda atılacak adımların iki ülke için önemli fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Bölgesel ve küresel konular

Görüşmede ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin, bölgedeki barışın sağlanması ve Filistinlilere insani yardım ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu konudaki girişimlerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Stratejik ortaklık güçleniyor

Türkiye ve Pakistan, uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerini stratejik işbirlikleriyle daha da güçlendiriyor. Ekonomik büyüme ve savunma sanayii başta olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülke arasında işbirliği projeleri gündemde. Erdoğan ve Şerif, bu alanlarda atılacak adımların, iki ülkenin de küresel arenadaki konumunu güçlendireceği görüşünde birleşti.