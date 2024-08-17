Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türkiye’nin deprem tehdidi altında bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu gerçeği hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ülke genelinde 3,3 milyon konut inşa ettiklerini ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremler sonrası bölgede 300 bin konut inşasına başladıklarını ve bu güne kadar 76 bin konutu depremzede vatandaşlara teslim ettiklerini açıkladı. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun daha hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık ve bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkanlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam ve ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."