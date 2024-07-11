Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington DC'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin her alanda artırılmasının önemine değinerek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasının gerekliliğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını belirtti ve Fransa'nın bu noktada somut adımlar atmasının yararlı olacağını söyledi.