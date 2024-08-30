Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladıklarını belirtti. Erdoğan, mesajında, bu tarihi günün Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çekti.

"30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, aziz milletimiz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ve dünya genelindeki vatandaşlarımızla birlikte coşku ve gurur içinde kutluyoruz," diyen Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer’in, milletin Anadolu topraklarındaki varlığını sonsuza dek tescillediğini ifade etti.

Türkiye’nin güçlenme hedefleri

Erdoğan, 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’nin, işgal ordularını kesin bir yenilgiye uğratarak emperyalizmin mihverini parçaladığını ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun açıldığını belirtti. "Bu zafer, Türk Milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsız bir şekilde yaşamakta kararlı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir," diyen Erdoğan, şehitlerin kahramanlığı ve gazilerin fedakârlığının, bugünkü Türkiye’nin yol haritasını belirlediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin “Yüzyıl Hedefleri” doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini ve büyük ve güçlü Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Ayrıca, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında süren çatışma ve zulümlerle mücadele için tüm imkânların seferber edildiğini ve ezilenlerin yanında dimdik durulduğunu belirtti.

Gelecek için ümit ve kararlılık

Erdoğan, "Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız," ifadesiyle Türkiye’nin uluslararası arenada adalet ve barış için mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca, Türkiye’nin, adaletle temsil edilen bir küresel nizamın kurulmasına öncülük edeceğini ve barış, adalet ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın mihmandarı olacağını ifade etti.

Şehitler ve Gaziler için minnet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını, şehitlere Yüce Allah’tan rahmet dilediğini ve gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti. "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun," diyerek mesajını sonlandırdı.