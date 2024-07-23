Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmetle andı, Hataylılar ve tüm vatandaşlara en kalbi duygularını iletti.

Erdoğan’ın barış ve kardeşlik vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak bilinir. Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, ülkemizin uluslararası camiada barışçı kimliğini ve saygınlığını artırmıştır."

Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Hatay'ı da kapsayan depreme de değinerek, "Bu felaket son asırda yaşadığımız en büyük krizlerden biridir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

"Milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı, mesajında "Hatay'ı da kapsayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti" diyerek, "Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.