Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına adaylık iddialarını yalanlayarak, eğitim ve kültürel çalışmalara odaklanmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, gelecekte Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefinin bulunmadığını açıkladı. Eğitim ve kültürel projelere odaklanmayı tercih ettiğini belirten Erdoğan, sivil toplumda gençlerin güçlü hissetmesini sağlayan bir lider olarak kalmak istediğini ifade etti.

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına adaylık iddialarına son noktayı koydu. TASS haber ajansına verdiği röportajda Erdoğan, "Siyasi bir hedefim yok" diyerek, bu sorunun sıkça sorulduğuna değindi. Bilal Erdoğan, "Benim hedefim, toplumda gençlerin güçlü hissetmelerini sağlayacak alanlarda çalışmalar yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim ve kültür alanında çalışmalarına devam ediyor

Bilal Erdoğan, zamanının büyük kısmını eğitim ve kültür alanındaki projelere ayırdığını belirtti. Gençlerin hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgilendiğini söyledi. Ayrıca kültürel mirası canlandırmak, korumak ve yeni nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

"Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum" diyen Erdoğan, eğitimin ve kültürün toplum için önemini vurguladı.