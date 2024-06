ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye, gelişmiş teknoparkları ve yenilikçi girişimcilik ekosistemi ile Özbek yatırımcıların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını desteklemektedir." dedi.

Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Buradaki konuşmasında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamında düzenlenen forum dolayısıyla Özbek misafirleri Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye-Özbekistan ticari ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracak forumun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Forumda, kamu-özel işbirliği projeleri, bölgelerarası işbirliği, özelleştirme, sanayi, jeoloji, madencilik alanlarında özel oturumlar düzenleneceğini, ortak yatırımların ele alınacağını aktaran Yılmaz, böylelikle iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yılmaz, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağının, Türkistan coğrafyasının ortak tarihine ve kültürel mirasına dayandığını belirterek, Özbekistan ve Türkiye'nin, bölgesel ve küresel meselelerde işbirliği yaparak, barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

- "5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışıyoruz"

İki ülke arasındaki ticari temasların son yıllarda hızla geliştiğini ve kardeşlik temelinde yükselen işbirliğinin daha görünür hale geldiğini kaydeden Yılmaz, iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bu hedefin artık uzak olmadığını vurgulayan Yılmaz, yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yeni hedefler açıklayabileceğini ifade etti.

Yılmaz, 26 Aralık 2023'te gerçekleştirdikleri Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. Dönem Toplantısı'nda ticari ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek amacıyla imzalanan 107 maddelik eylem planının hayata geçirilmesi hususunu da titizlikle takip ettiklerini dile getirdi.

- "Ülkemiz, Özbekistan'ın dış ticaretinde önde gelen aktörlerden biri haline gelmiştir"

Türkiye ve Özbekistan'ın birbirini tamamlayan nitelikte ekonomik yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, Özbekistan'ın dış ticaretinde önde gelen aktörlerden biri haline gelmiştir ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sıradadır. Özbekistan ile ikili ticaretimiz ise geçtiğimiz yıl 3,1 milyar doları aşmıştır. 5 yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde 2 katına ulaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Ama henüz hedeflerimize de ulaşabilmiş değiliz. Her yıl hedeflere daha yakın sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz. İkili ticaret kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da yatırımların artırılmasıdır. Özbekistan'daki doğrudan yatırımlarımız 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Hangi ülkede olursa olsun, üstlendikleri her projeyi en hızlı ve kaliteli şekilde tamamlayan müteahhitlerimiz, Tashkent City, Nest One, Akay City gibi projeler başta olmak üzere Özbekistan'da bugüne kadar 7,5 milyar dolar değerinde 286 proje üstlenmiştir."

- "Karşılıklı yatırımları artıracağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş insanları için Özbekistan'da enerji, elektronik, tarım gibi birçok alanda yatırım fırsatları bulunduğunu belirterek gelişmiş altyapısı ve stratejik konumu sayesinde Türkiye'nin de Orta Asya ve Avrupa pazarlarına erişim imkanı sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin enerji sektöründeki deneyimi ve yenilenebilir enerji projelerine verdiği önemin, temiz enerji yatırımları için sürdürülebilir bir yatırım ortamı da oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye, gelişmiş teknoparkları ve yenilikçi girişimcilik ekosistemiyle Özbek yatırımcıların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını desteklemektedir. Türkiye'nin yüksek standartlardaki sağlık hizmetleri ve modern tesisleri sayesinde, sağlık sektörü ve sağlık turizmi de yine karlı ve sürdürülebilir bir yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Kazan-kazan temelinde ticarete konu olan sektörleri genişleteceğimize ve karşılıklı yatırımları artıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ve Özbekistan'dan iş insanlarını bu fırsatları değerlendirmeye davet eden Yılmaz, kamu tarafında gerekli adımları atarak iş insanlarının önünü açmak için gerek yapısal reformlar gerek karşılıklı anlaşmalarla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

- "Türk Yatırım Fonu, yatırımları finanse edecek, KOBİ'leri destekleyecek"

Yılmaz, Özbekistan'ın ekonomik reform, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik ve küresel ekonomiyle bütünleşme süreçlerine desteği sürdürdüklerini kaydetti.

"Eşit Sermaye Katkısı ve Eşit Oy" ilkesiyle ve 500 milyon dolar başlangıç sermayesiyle Türk Yatırım Fonunun kurulduğunu anımsatan Yılmaz, "Türk Yatırım Fonu, özellikle altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları finanse edecek ve KOBİ'leri destekleyecektir. Sizlerin bu fonu yakından takip etmenizi, ortak projeler geliştirmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli sektörlerden Türk ve Özbek firma temsilcileri sahneye gelerek imzaladıkları 15 işbirliği anlaşmasını birbirlerine takdim etti.