Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak olan onuncu kabine toplantısı, Türkiye'nin iç ve dış politikası açısından kritik başlıkları gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, Orta Doğu’daki gelişmelerden terörle mücadele ve ekonomik durum analizine kadar birçok önemli konu ele alınacak.

Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmeler

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar olacak. Son dönemde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutunda öldürülmesiyle tırmanan gerilim, toplantıda geniş bir şekilde değerlendirilecek. Türkiye, Filistinli savaş mağdurlarına acil insani yardım ulaştırılması ve İsrail’e uluslararası baskının artırılması için atılacak adımları masaya yatıracak.

Terörle mücadele

Kabine toplantısında, Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca, Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik atılan adımlar ve bu süreçteki gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomi ve enflasyon

Ekonomi gündeminde, Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı çerçevesinde yapılan ekonomik değerlendirmeler ve enflasyonu kalıcı olarak düşürme yönelik alınacak tedbirler öne çıkacak. Bu bağlamda, son ekonomik göstergeler ve alınan önlemler üzerine detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Instagram erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen Instagram erişim engeli, toplantıda konuşulacak diğer bir konu olacak. Instagram’ın tekrar erişime açılması süreci ve alınacak olası tedbirler bu başlık altında değerlendirilecek.

Esir takası

Son dönemde gerçekleşen 26 kişilik esir takası, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Bu konunun toplantıda ele alınarak, artan tansiyonu düşürmek için diplomatik adımlar üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının öğleden sonra yapılması bekleniyor.