Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya Ile Ilgili Mülteci Iddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında dolaşan "Almanya ile mülteci anlaşması yapıldı ve 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, bu iddiaların tamamen manipülasyon olduğu ve FETÖ propagandasıyla yayıldığı vurgulandı.

Yanıltıcı haberler yalanlandı

DMM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya ile Türkiye arasında mülteci anlaşması yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Alman basınında yer alan "yasal ikamet izni olmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilebileceği" yönündeki haberlerin yanıltıcı olduğu ifade edilerek, bu iddiaların daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından da yalanlandığı hatırlatıldı.

Toplu geri gönderim anlaşması yok

Açıklamada, Türkiye ile Almanya arasında "yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşlarının toplu bir şekilde gönderilmesine ilişkin" bir anlaşmanın söz konusu olmadığı kesin bir dille ifade edildi. Hâlihazırda var olan anlaşmalar çerçevesinde, yasal oturma izni olmayan Türk vatandaşlarının hukuki süreçlerini tamamladıktan sonra ferdi olarak Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri belirtildi.

"Türkiye'ye gönderilmeleri söz konusu değil"

Ayrıca, yasal oturma izni bulunmayan üçüncü ülke vatandaşlarının (Suriye, Afganistan gibi) toplu ya da ferdi olarak Türkiye’ye gönderilmesinin kesinlikle kabul edilmediği vurgulandı. Bu iddiaların hiçbir gerçeklik taşımadığı ve tamamen manipülasyon amaçlı olduğu açıklandı.

"FETÖ'nün propagandası"

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşan "200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin FETÖ'ye ait propaganda hesapları tarafından yayıldığı ortaya kondu. Frankfurt-Hahn Havaalanı'nda kaydedildiği belirtilen görüntülerin, yakın tarihte Türkiye'ye uçuş gerçekleştirmemiş bir havayolu şirketine ait olduğu tespit edildi.

Son olarak, DMM, bu tür yanıltıcı ve provokatif içeriklerin özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, vatandaşları dezenformasyon karşısında dikkatli olmaya davet etti. Bilgilerin resmi kaynaklardan alınmasının önemine vurgu yapıldı.