İzmir merkezli Cumhuriyet Kadınları Korosu, Türk Anneler Derneği’nin Çeşme, İzmir, Karşıyaka ve Mordoğan şubelerinin kadınlara ve çocuklara yönelik projelerine katkı sağlamak amacıyla bir konser verdi. TAGKGB önderliğinde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, İzmir ve Çeşme Kent Konseyleri ile İzmir ve Çeşme Belediyeleri’nin destekleriyle Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlendi. Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarıyla izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaran konser, büyük beğeni topladı.

Sanatın gücüyle sosyal sorunlara destek

Cumhuriyet Kadınları Korosu, TAGKGB Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu’nun açıklamasına göre, 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve Belçika Türk Kadınlar Derneği işbirliğinde Sanat Yönetmeni Ümit Bulut tarafından kuruldu. Dayıoğlu, "Müzik, insanların bir araya gelmesine ve iyileşmesine aracılık eden bir güçtür. Kısa sürede farklı sivil toplum kuruluşlarına destek sağladık ve bu desteğimizi sürdüreceğiz. Alaçatı’daki bu konserle de Türk Anneler Derneği’nin projelerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Konuşmasının ardından Dayıoğlu, İzmir ve Çeşme Belediyeleri ile İzmir ve Çeşme Kent Konseyleri’ne ve Sanat Yönetmeni Ümit Bulut’a teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, tüm gönüllülere ve destekçilere teşekkürlerini sundu.

"Masum değiliz!" şarkısında duygusal anlar

Kadınlara ve çocuklara umut olmak amacıyla düzenlenen bu konser, toplumsal sorunlara dikkat çeken etkileyici görseller ve izleyicilerin hep bir ağızdan seslendirdiği "Masum değiliz!" şarkısıyla duygusal anlara sahne oldu. Etkinlik, 6 Şubat Depremleri, orman yangınları ve hayvan hakları gibi önemli sorunlara vurgu yaparak sona erdi.

Cumhuriyet Kadınları Korosu nasıl kuruldu?

"Cumhuriyetin Kadınları Söylüyor! Dünya Dinliyor!" adıyla bilinen Cumhuriyet Kadınları Korosu, TAGKGB bünyesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanımasının 88. yılı olan 2022’de kuruldu. Belçika Türk Kadınlar Derneği işbirliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan bu topluluk, bugüne kadar sekiz özel konser projesi gerçekleştirdi. İzmirli ve Belçika’dan gelen amatör yetenekli kadınların katılımıyla gerçekleşen bu projeler, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve sosyal sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyor.

Birlikten güç doğar

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, İzmir’de Tülay Aktaş tarafından başlatılan sivil toplum çalışmalarının devamı olarak 1996 yılında kuruldu. İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu platform, her yıl daha da güçlenerek faaliyetlerini sürdürüyor. İzmir’in çağdaş kadınlarının öncülüğünde, erkek dayanışmacıların da katılımıyla büyüyen güç birliği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını artırmak, karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalarını sağlamak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek için çalışıyor.