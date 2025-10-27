Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şube Başkanı Sema İkiz’den Bakü’deki Hahamlar Konferansı’na Tepki: “Siyonist Bir Tertiptir, Derhal İptal Edilmelidir!”

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Nazilli Şube Başkanı Sema İkiz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmesi planlanan Hahamlar Konferansına sert tepki gösterdi. İkiz, konferansın dini bir etkinlik olmadığını belirterek, “Bu toplantı, Siyonist yayılmacılığı ve emperyalist saldırganlığı aklamaya yönelik siyasi bir projedir.” dedi.

CKD tarafından yapılan açıklamada, “Hahamlar Konferansı, Siyonist yayılmacılığı tarif eden İbrahim Anlaşmaları’nı bölgeye dayatmak için düzenlenmiş siyasi bir toplantıdır. Dünyanın lanetlediği soykırımcı İsrail’i aklamak amacıyla planlanan Siyonist bir projedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, emperyalist ve Siyonist saldırganlığın alkışlanacağı bu tür bir etkinliğin kardeş ülke Azerbaycan’da yapılmasının, bölgede yükselen ABD ve İsrail karşıtlığına darbe vurmak amacı taşıdığı vurgulandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Azerbaycan Devleti’ne çağrıda bulunarak, “Bakü’de yapılacağı duyurulan Hahamlar Konferansı derhal iptal edilmeli, ABD-İsrail emperyalizminin bu oyunu çöpe atılmalıdır.” açıklamasında bulundu.