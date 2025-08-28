Cumhuriyet’in 102. yılında kadınların gücü, vizyonu ve toplumsal hayattaki etkisi Çeşme’de bir kez daha görünür olacak. Kamu Teknoloji Platformu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, “Kadın Görünürlüğü” temasıyla 23-25 Ekim tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilecek. “Who keeps the World moving?” yani “Dünyayı kim ilerletiyor?” sloganıyla duyurulan zirve; siyaset, sanat, medya, girişimcilik, ekonomi, teknoloji ve spor dünyasından çok sayıda başarılı kadını aynı sahnede buluşturacak.

Kadınların cesareti, temsiliyeti ve ilhamı

Zirvenin özel konukları arasında Afganistan’ın en genç kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, küresel insani yardım çalışmalarıyla tanınan Dr. Rola Hallam, Bosna Hersek’ten Benjamina Karić ve Hollanda’nın Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin yer alıyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi konularında değerlendirmelerde bulunacak.

Kültür, sanat ve dijital dünyadan güçlü kadınlar

Sanatçı Aylin Aslım, yazar Buket Uzuner ve radyocu Yasemin Şefik kültür-sanat alanında kadınların dönüştürücü gücünü aktaracak. Dijital aktivizmin kadın mücadelesindeki rolü ise içerik üreticisi Nihan Çumralıgil ve Avukat Bedia Büyükgebiz tarafından tartışılacak.

Ekonomi, spor ve teknoloji sahnesinde kadın liderler

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, moda tasarımcısı Dilek Hanif, milli sporcular Çağla Kubat ve Bengisu Avcı başarı hikâyeleriyle sahnede olacak. Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, seri girişimci Sanem Oktar ve Air France–KLM Türkiye Ticari Müdürü Nilüfer Aktan ise iş dünyası ve teknoloji alanında kadın liderlerin etkisini ortaya koyacak.

Ortak bildirge hazırlanacak

Üç gün sürecek zirvenin sonunda yayımlanacak ortak bildirge, kadın liderliğinin güçlenmesine yönelik politika önerileri sunacak. Çeşme’deki buluşma, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte kadınların görünürlüğünü artırmayı ve toplumsal değişime ilham vermeyi hedefliyor.