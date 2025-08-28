Bu kapsamda, Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kesiminde yer alan yaya platformu baştan sona yenilendi.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan alandaki platform, Avrupa’daki örnekleriyle benzer şekilde 34 metre uzunluğunda tasarlandı. Belediye ekipleri, platformun yüzeyini İzmir temalı figüratif desenlerle yeniden boyayarak daha estetik bir görünüm kazandırdı. Çalışmalar sırasında 400 kilogram özel boya kullanıldı.

Yetkililer, özellikle engelli ve yaşlı bireylerin güvenli erişimini kolaylaştırmak için yol ve kaldırımların aynı seviyede düzenlendiğini, böylece bölgede küçük bir meydan etkisi yaratıldığını belirtti.

Kültürpark çevresi de düzenlendi

İEF açılışına sayılı günler kala, Kültürpark çevresinde yol çizgileri, yaya geçitleri ve trafik işaretlemeleri de yenilendi. Çalışmalar, trafik akışının az olduğu gece saatlerinde yapılarak tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Şef Hakan Vatansever, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Platform, İzmir’in tarihini anlatan desenlerle süslenmiş özel bir noktada bulunuyor. Araç yoğunluğu nedeniyle zamanla kirlenen bu alan, ekiplerimizin çalışmasıyla temizlenip yeniden boyandı. Böylece platform daha canlı ve dikkat çekici bir hale geldi. Avrupa’daki kentlerde benzer uygulamalar var. İEF açılışı öncesi yoğun yaya geçişlerini güvenli hale getirmek için hazırlıklarımızı tamamladık.”

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla, İzmir kent merkezi fuar için hazır hale getirilmiş oldu.