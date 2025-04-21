Damac ile Al Nassr, 22 Nisan Salı günü karşılaşıyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri ve detaylar haberimizde.

22 Nisan 2025 Damac vs Al Nassr maçı yayın bilgileri

Suudi Arabistan Pro Lig'de 22 Nisan 2025 Salı günü Damac ile Al Nassr karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek için yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Karşılaşma, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Maç saat 19:05'te başlayacak. Yayın, şifreli olarak S Sport Plus platformu üzerinden izlenebilecek.

Damac-Al Nassr maçı nerede oynanacak?

Damac ile Al Nassr arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Abha'da bulunan Prens Sultan bin Abdülaziz Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın kritik mücadelesi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Damac-Al Nassr maçı yayın ve platform bilgileri

Maç Bilgisi Detaylar Maç Günü 22 Nisan 2025 Salı Başlama Saati 19:05 Yayın Kanalı S Sport Plus Yayın Şekli Şifreli Yayın Oynanacak Stadyum Prens Sultan bin Abdülaziz Stadyumu Bulunduğu Şehir Abha, Suudi Arabistan

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden erişilebilmektedir. Yayın şifreli olduğu için üyelik gerektirmektedir.