Çanakkale'deki Dardanos Tümülüsü, turizm destinasyonu olarak değerlendirilmek üzere önemli adımlar atılıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinasyonunda, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Troya Müzesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, alanında uzmanların görüşleri alınarak kapsamlı bir eylem planı hazırlandı.

Kapsamlı eylem planı hazır

Dardanos Tümülüsü ve çevresinin turizm potansiyelini artırmak amacıyla çeşitli stratejik adımlar belirlendi. Bilgilendirme ve eğitim, altyapı ve hizmetler, etkinlikler ve festivaller, dijital tanıtım gibi alanlarda yapılacak çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekilecek. Tümülüsün tarihi ve arkeolojik önemi vurgulanarak, bölgenin aktif bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.

Tasarım ve iyileştirme çalışmaları

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, projelerin görselleri tartışıldı. "Dardanos Müzesi" olarak adlandırılması planlanan tanıtım merkezinin tasarımı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Temiz Topsakal tarafından hazırlandı ve büyük beğeni topladı. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek iç mekan tasarımlarının ardından, projenin hızla hayata geçirilmesi konusunda ortak görüş elde edildi.