Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen, lastik botlarının motor arızası yapması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın detayları

Datça açıklarında yaşanan iki ayrı olayda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botlar, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden ve yardım çağrısında bulunan göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Hızla olay yerine intikal eden ekipler, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Tehlikeli yolculuk son buldu

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, bindikleri botların motor arızası nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.