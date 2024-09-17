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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Datça açıklarında hareket halindeki lastik botun motor arızası nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklendiğini ve yardım çağrısında bulunulduğunu öğrenir öğrenmez, kurtarma operasyonu başlattı. Botta 32 düzensiz göçmen, bunlar arasında 3 çocuk da bulunuyordu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, içinde 32 düzensiz göçmen bulunan lastik bot motor arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Olayın haber alınmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti ve göçmenleri kurtardı.

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